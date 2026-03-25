Марин Петков: Ако "Левски" спечели титлата, ще бъда на стадиона, за да празнувам

Дали ми липсва "Левски"? Със сигурност. Даже сега бях на последния мач и всичко е така, както беше когато си тръгвах. Дали "Левски" ще спечели титлата? Като фен ще бъда на стадиона да празнувам, но нека най-напред да не слагаме каруцата пред коня.

Това каза националът и бивш капитан на "сините" Марин Петков. През зимата крилото бе продадено в Саудитска Арабия, като премина в тима на "Ал Таавон".

В момента юношата на столичани е представителния ни тим в Индонезия. В азиатската страна нашите ще участват във второто издание на FIFA Series. В петък играем срещу Соломоновите острови, а в понеделник срещу един измежду домакините и Сейнт Китс и Невис.

„Според мен атмосферата, но както треньорският щаб, така и всеки един футболист вероятно, се надява тя да бъде благотворна за всеки. Що се отнася за часовата разлика, със сигурност трябва време за адаптация, но се надявам до първия мач да е минал този период", каза Петков.

„Първо, ние сме добри футболисти, смея да твърдя, но чисто като резултати, нямаме право да подценяваме абсолютно никой. Всяка една победа, всяка една добра игра, е плюс за нас. Всеки мач иначе е шанс да играеш по-добре и да си вдигаш самочувствието. И този, и следващият, и следващите – без значение съперника, са с еднаква важност".

Попитан дали е имал съмнение да участва в това турнира предвид голямото разстояние, той отговори: „Не. След като разбрах, че ще бъда повикан, не съм се замислял дали ще дойда или ще откажа. Не мисля, че аз трябва да коментирам мои съотборници, други футболисти кой е дошъл и кой – не. Важното е сега кои сме тука и да се фокусираме върху това, което можем да направим сега".

„Всеки футболист, когато играе пред пълни трибуни, изпитва по-различно усещане. Но нека първо мине първата среща и след това ще коментираме евентуален финал с Индонезия", завърши Марин Петков по въпроса дали би било вълнуващо тимът да играе втория двубой пред пълните трибуни на 80-хилядния стадион „Гелор Бинг Карна".