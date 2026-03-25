Националите с първа тренировка в Индонезия, един отпадна за Соломоновите острови

Българският национален отбор по футбол направи първа тренировка на индонезийска земя преди началото на турнира „FIFA Series 2026". В петък започнме турнира с мач със Соломоновите острови на 27-и март от 10,30 часа българско време.

Тимът на България най-напред излезе да огледа централния терен на стадион „Гелор Бинг Карна", а след това се премести на помощно игрище „Е", където проведе занимание малко над един час. Преди началото на тренировката падна лек дъжд, но това по никакъв начин не се отрази на тревната настилка и играчите изказаха задоволството си от състоянието на терена.

Единственият български футболист, който не взе участие, е нападателят на полския Краковия (Краков) Мартин Минчев, който има проблем с адуктора на левия крак. Състоянието му обаче не е сериозно, но няма да вземе участие в първата среща със скромния тим от зона Океания. Селекционерът Александър Димитров призна, че очаква Минчев да се възстанови до дни и във втората среща на 30-и март да бъде на линия.

Утре отборът отново ще има една тренировка с начало 16,00 часа местно време, като тя ще бъде на стадион „Соемантри" в друга част на Джакарта, на около 40 минути от стадион „ГБК", където пък Александър Димитров ще даде пресконференция.