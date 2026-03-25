Норвежец спечели световната купа в слалома, Алберт Попов 22-и в крайното класиране

Норвежец спечели малката световна купа в слалома в алпийските ски.

Сезонът приключи в Лилехамер, където пред родна публика Атле Ли Макграт завърши осми, но това му бе достатъчно. Другият основен претендент за глобуса бе Лукас Пинейро Бротен, но норвежецът, който кара за Бразилия, не завърши втория манш.

Победител стана друг представител на домакините - Тимон Хауган, следван от олимпийския шампион Лоик Меяр (Швейц) и приятната изненада на сезона Едуард Халберг (Фин).

Българският представител в елита Алберт Попов остана 23-и от толкова завършили, а в крайното класиране в дисциплината е 22-и със 106 т. Най-доброто му постижения този сезон бе 9-ото място в Гургъл (Ав).