Защо Салах си тръгва от “Ливърпул”?

След 9 г. при "червените" звездата, превърнала се в икона на "Анфийлд", напуска заради проблеми с мениджъра Слот, с когото е в конфликт от няколко месеца

Една ера приключи! Мохамед Салах, който се превърна в икона на “Ливърпул”, ще напусне клуба в края на сезона. Всички фенове на тима са в шок от новината, която самият играч разпространи с прочувствено обръщение към всички.

Със Салах в състава “Ливърпул” се върна там, където му е мястото - сред най-големите. Безкрайното чакане за триумф във Висшата лига, продължило точно 30 г., най-сетне се случи - през 2020 г., като точно Салах имаше основна роля за края на сушата.

Африканецът завинаги ще остане в историята на славния английски клуб, като за 9-годишния си престой в “Ливърпул” записа името си със златни букви, подобрявайки куп рекорди.

През миналата година Салах преподписа договора си с клуба и трябваше да остане поне до лятото до 2027 г. Но...

Новината, че

египетската

звезда напуска

“Анфийлд”,

обаче е колкото

неочаквана,

толкова и

очаквана

В Англия са категорични, че решението на футболист, превърнал се в истинска икона за “Ливърпул”, е добре обмислено.

През този сезон Арне Слот не разчита толкова много на Салах и редовно го оставя резерва или извън групата.

“За съжаление, този ден дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Напускам “Ливърпул” в края на сезона. Никога не съм си представял как този клуб, този град и тези хора дълбоко ще се превърнат в част от живота ми. “Ливърпул” не е просто футболен клуб. “Ливърпул” е страст, история, дух, който не може да бъде обяснен с думи на някого, който не е част от този клуб. Празнувахме заедно и се борихме заедно в най-тежките си моменти. Подкрепата, която ми показахте както в добро, така и в лошо, е нещо, което никога няма да забравя. Винаги ще нося това със себе си. Да си тръгнеш, никога не е лесно. Тук прекарах най-добрите дни от живота си и винаги ще бъда един от вас. Заради вас никога няма да вървя сам”, написа Салах в обръщението си към цялата общност на “червените” от “Анфийлд”.

Още през лятото имаше слухове, че

Салах не

се чувства

щастлив

вече при “мърсисайдци”.

Въпреки че не посочи причината за напускането си, заяви по-рано през сезона, че връзката му с мениджъра на “Ливърпул” Арне Слот не е съществувала.

Любимецът на феновете обвини клуба, че го е направил изкупителна жертва за лошия старт на английския шампион в сезона във Висшата лига, и твърдеше, че не е желан след равенството 3:3 с “Лийдс” през декември.

Салах е най-обичаният футболист на “Ливърпул” в последните 10 г.

“Не знам защо, но ми се струва, че някой не ме иска в клуба”, каза тогава Салах.

Приказката на африканеца на “Анфийлд” започна през лятото на 2017 г. По този начин той се превърна в първия египтянин в историята на “Ливърпул”. Салах вкара още в първия си мач – като гост срещу “Уотфорд”.

В дебютния си сезон той отбеляза 44 гола във всички състезания – най-много от деветте му сезона в “Ливърпул”. Той спечели “Златната обувка” и наградата за играч на годината. Салах поднови договора си през следващата кампания.

2019 г. пък е

най-успешната

откъм трофеи

за египетската суперзвезда - триумфира в Шампионската лига след победа над “Тотнъм”. Към най-ценното европейско клубно отличие прибави и суперкупата на УЕФА и световното клубно първенство. През октомври 2020 г. Салах отбеляза своя 100-ен гол за “червените” във всички турнири в дербито на града - при 2:2 срещу “Евертън”.

През 2022 г. той постигна още по-голям личен успех - стана голмайстор на Висшата лига и най-добър играч на лигата, а също така спечели купата на лигата и купата на Англия. В края на сезона обаче неговият тим падна във финала на Шампионската лига. През октомври 2022 г. той отбеляза най-бързия хеттрик в историята на Шампионската лига, отбелязвайки три гола срещу “Рейнджърс” за шест минути и 12 секунди.

При последната титла на тима му - през миналата година, той завърши кампанията във Висшата лига с 29 попадения - второто му най-добро постижение. В края на кампанията пък логично бе обявен за най-добър играч в първенството на Англия (общо за 3-и път).

В момента Салах има общо 191 гола за “Ливърпул” във Висшата лига, като пред него са само Алън Шиърър, Хари Кейн и Уейн Руни. Той е най-добрият чужденец.

Салах е 22-и по брой мачове за “червените” (в момента има 435). Той е и трети в историята на клуба с 255 гола до момента след Йън Ръш и Роджър Хънт.

След като стана ясно, че Салах си тръгва от “Ливърпул”, всички се питат къде ще отиде да играе. Със сигурност няма да премине в друг отбор от Висшата лига.

Дестинациите

са две -

САЩ или

Саудитска

Арабия

Вторият вариант обаче изглежда доста по-възможен. Първенството, в което рита Кристиано Роналдо, е по-силно като конкуренция. А и парите, които арабите дават, със сигурност ще са в пъти повече от тези в Америка. Още през лятото няколко клуба от Саудитска Арабия пък даваха на Салах рекордна за историята на футбола заплата, но тогава той отказа. Е, сега май ще я приеме.