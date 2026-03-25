Продават първия автомобил на Сена

Автомобилът, с който бъдещият трикратен световен шампион Айртон Сена направи дебюта си във Формула 1, ще бъде продаден на търг. Очаква се предложената цена да бъде между 2,8 и 3,8 милиона евро.

С Toleman TG 183B бразилецът през 1984 г. за първи път стартира пред родна публика на пистата “Интерлагос”. В квалификацията Сена е 16-и, но в състезанието отпада в 8-ата обиколка заради повреда в турбокомпресора. В Южна Африка обаче завършва шести и печели първите точки в кариерата си.

Автомобилът се смята за преходен към модела TG 184 , тъй като е разработен на базата на старо шаси, но според новите условия в правилника. Интересното е, че радиаторите са поставени в предните крила.

