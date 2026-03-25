Винисиус не иска да си тръгва от "Реал"

Нападателят на "Реал" (Мадрид) Винисиус коментира бъдещето си клуба.

„Мисля само за това да остана тук още много години", цитира Marca думите на бразилеца.

Винисиус играе за "Реал" от лятото на 2018 г. През този сезон нападателят е участвал в 43 мача във всички турнири, отбелязвайки 17 гола и давайки 12 асистенции. Според информация на портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 150 милиона евро.

С клуба от Мадрид бразилецът спечели три титли на испанското първенство, купа на Испания и три суперкупи на Испания. Освен това играчът е спечелил два трофея от Шампионската лига, два трофея от суперкупата на УЕФА и един трофей от световното клубно първенство, както и една междуконтинентална купа.