На фона на международната пауза във футболния календар, вниманието на феновете в България е насочено не толкова към националния отбор, който тръгва на турне в Индонезия, колкото към развоя на битката за титлата в родния шампионат. Хегемонията на Лудогорец вече продължава 14 години, а това постави разградчани редом до Сконто (Латвия) и Линкълн Ред Импс (Гибралтар), които държат рекорда за най-много поредни титли в зона УЕФА.

Този сезон обаче изглежда различно. Девет кръга преди края Левски има аванс от девет точки пред шампиона, а след 27-ия кръг „сините“ разполагат с безпрецедентна възможност да свалят „орлите“ от трона. Така все по-логично звучи въпросът дали Левски изобщо е способен да пропилее подобно предимство?

Ангажиментите в Европа взеха тежък дан от Лудогорец и „зелените“ продължават да усещат последиците от натоварения до началото на месец март график. Това прави ситуацията още по-неприятна за отбора от Разград, защото до голяма степен успехите на един фронт се оказаха причина за падението в първенството. В преките мачове се видя, че „орлите“ имат предимство и трудно може да се намери аргумент за друго – те победиха Левски три пъти в рамките на близо месец. Въпреки изоставането им, дългосрочните прогнози сочат, че шансовете им за титла далеч не са изчерпани. Причината е ясна – предстоят още два преки мача с тима на Хулио Веласкес, които може да се окажат ключови, а „сините“ имат склонност да се пропукват във важни срещи, каквито ги очакват в плейофите. Лудогорец обаче вече няма поле за грешки.

Любопитна е и развръзката в турнира за Купата на България, където разградчани влизат като фаворит. Там обаче жребият не беше благосклонен и изпречи на пътя им ЦСКА – сблъсък, който далеч не е формалност. Именно в този турнир тимът на Пер-Матиас Хьогмо има най-много трудности в исторически план със „само“ четири отличия.

А дали това наистина ще бъде краят на една ера, предстои да разберем в следващите седмици на сезона.