Загряваме за Лигата на нациите със задминалото ни набързо Косово

След като стана ясно, че националният отбор ще стартира годината с мачове срещу отбори от калибъра на Соломонови острови и Индонезия или Сейнт Китс и Невис, селекционерът Александър Димитров поиска от БФС да уреди контроли с по-класни съперници като генерална репетиция за Лигата на нациите.

Именно чрез този турнир България има макар и минимален шанс да стигне до плейоф за европейското след 2 г. В него съперници ще са ни Исландия, Естония и победителят от баража Люксембург - Малта.

От футболната ни централа изпълниха искането на Димитров за вдигане на нивото, което никак не бе трудно.

През юни националният тим ще играе спаринги с Молдова и Косово. Срещите ще се играят в периода 1-9 юни, когато са предвидени последни контроли преди историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада, на който ние логично няма да играем.

Двубоят срещу бившата съветска република най-вероятно ще се проведе в Кишинев. А Косово ще посрещнем на наша територия, като логичен вариант е стадионът на “Ботев” (Пловдив). Сблъсъкът с една от най-младите държави в Европа реално ще покаже какво ни е нивото. Причината - Косово е една от най-бързо развиващите се във футболно отношение страни на Стария континент. Едва преди 10 г. страната официално е приета в УЕФА и ФИФА. Историческият дебют на косовския национален отбор на официално ниво е на квалификационния турнир за световното първенство през 2018, като на 5 септември 2016 г. излиза срещу Финландия.

До това време балканската държава заема 190-о място в световната ранглиста. И лека-полека започва да се изкачва в ранглистата, изпреварвайки т.нар. футболни джуджета. Едва през 2021 г. футболният тим пробива за първи път в топ 100. А в момента националният им отбор е пред нашия в класацията. България заема 87-ото място. Косово пък е 79-а. Или за 10 години малката страна прави скок от близо 100 места - нещо, с което едва ли много страни могат да се похвалят.

За да се затвърди тезата, че Косово е дори над нивото ни, е показателен фактът, че националният им отбор е на бараж за световното. В четвъртък тимът им ще срещне Словакия. Косово се добра до бараж след чудесно представяне в пресевките за мондиала, където завърши на 2-о място в групата, като задмина Словения и Швеция.

Иначе в историята два пъти сме се изправяли срещу съперника, който ще срещнем в началото на лятото. Това се случи в квалификациите за европейското първенство през 2020-а година. В Прищина завършихме 1:1, а в София нашите губят 2:3.

Що се отнася до Молдова пък, националният им отбор е доста слаб, поне според класацията на ФИФА. И заема 150-ото място там. Бившата съветска република също като нас е в дивизия C на Лигата на нациите, като представителният им тим се завърна в групата след сезон в по-долната, където са най-слабите.

България ще гостува на Молдова в Кишинев за първи път от 1995 година, когато четата на покойния Димитър Пенев нямаше проблеми и спечели с 3:0. През 1994 г. играчите от бившата съветска република бяха победени и в София с 4:1.

Селекционерът на България Александър Димитров дава пас на тренировката на отбора в Джакарта.

В същото време националният ни отбор започна подготовка на индонезийска земя за турнето си от FIFA Series. В петък срещаме “колоса” Соломонови острови. Мачът ще се играе на 77-хилядното съоръжение “Гелор Бинг Карна”.

А след това ще се изправим срещу някой измежду домакините или Сейнт Китс и Невис. Аут за първия ни мач е Мартин Минчев, който е с лека травма.

Нашите вече са свикнали с часовата разлика, а умората от дългото пътуване е отминала. Като единствено проблем пред тях се явява високата влажност.

“Като отбор нищо не знаем за Соломоновите острови. Щом сме в националния отбор, не мисля, че някой ще подцени мача. Достатъчно сме концентрирани и мотивирани в тези два мача да покажем добро лице и да градим. Опитахме се да видим нещо за Соломоновите острови, колкото да се подготвим. Треньорът ще ни обясни каква ще е тактиката ни”, каза Петко Христов. Бранителят е един от най-възможните варианти за капитан на представителния ни тим с оглед на отсъствието на лидерите в тима, като Кирил Десподов, Илия Груев и Антон Недялков.

