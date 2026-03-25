Бивш национал спира за втори път с волейбола за 18 месеца

Бившият волейболен национал Николай Учиков се отказва за втори път в рамките на 18 месеца - след края на сезона.

207-сантиметровият диагонал на “Дея”, който на 13 април ще стане на 40, спря с кариерата си през есента на 2024 г., след като спечели купата на България с бургазлии, но се върна в началото на настоящата кампания.

Днес Учиков и съотборниците му излизат срещу градския съперник “Нефтохимик” във втори мач от четвъртфиналните плейофи от първенството от 19 часа. Ученици и пенсионери ще влизат гратис в реновираната зала “Младост”. Първата среща “Нефтохимик”спечели 3:0 и при нов успех е на полуфинал.

“Излизаме с нагласата за втора победа с ясното съзнание, че няма да дойде даром”, призна старши треньорът на “Нефтохимик” Иван Станев. Откакто той смени Франческо Кадеду през януари, отборът е без грешка в 13 мача поред.