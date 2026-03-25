Добре познатият в Индонезия Иван Колев даде рецепта за аклиматизация на националите

Иван Колев със сигурност е името, с което в индонезийския футбол свързват най-вече България.

Нашият специалист изкара няколко успешни периода в най-многолюдната мюсюлманска държава в света (287 млн.). Колев 2 пъти бе начело на националния отбор, като го изведе до историческа първа победа в турнира за купата на Азия през 2004-а 2:1 срещу Оман. Направи го и 3 г. по-късно - 2:1 над Бахрейн.

На клубно ниво за последно бе начело на “Персиджа” през 2019-а. Това е първият отбор, който българинът води в Далечния и Средния изток, където с резултатите си изгради солидно реноме. Колев пристига в Индонезия през 1999 г. Той работи в “Персиджа" 1 г. Треньор е още на “Митра Кукар”, “Персипура”, “Сривиджая” и ПС ТНИ. Колев води и държавния тим на Мианмар, а с “Янгон Юнайтед” спечели 2 пъти титлата на страната.

В момента у нас е наставник на бургаския “Черноморец” във Втора лига.

Пред “24 часа” специалистът, който бе селекционер на младежкия тим на България, говори за условията, които очакват националните в Индонезия, и тяхното турне.

В петък избраниците на Александър Димитров срещат Соломоновите острови, а в понеделник излизат срещу Индонезия или Сейнт Китс и Невис (ако бият, играят с победителя от другата двойка и обратното - б.а.). Мачовете са от турнира FIFA Series 2026.

“Не е приятна промяната. Все пак разликата е 5 часа. Ако се съумее да се дозират точно тренировките, почивките, сънят, храната, тя няма чак толкова тежко да се отрази на тези млади момчета. Може да се справят.

Влажността е наистина голяма и дишането е малко по-трудно. А и националите отидоха там от температури под 10 градуса у нас. Пристигнаха 3 дни преди първия мач, тъй че смятам, че може за това време да се аклиматизират”, сподели Колев.

Пътуването до Индонезия обикновено е около 11 часа, но нашите летяха 15 ч със спиране за зареждане на гориво в Оман и Шри Ланка.

“Силно казано е, че следя внимателно индонезийския футбол. Все пак поддържам връзка с познати, приятели, колеги. Това, което разбирам, е че желаната промяна в инфраструктурата, за да може да се подготвят кадри, не се случва с желаните темпове.

Освен това много ги притеснява това, че в националния отбор има прекалено много натурализирани футболисти. Така местните играчи губят ентусиазъм, надежда. При по-предишния треньор кореец в отбора имаше само един-двама чисти индонезийци”, разказа Колев.

Според него на стадиона в Джакарта при среща с домакините и България може да се стигне до силен интерес, но зависи как е рекламиран. “Не знам каква е групата им. Ако има повече местни момчета, това също ще допринесе за интерес към двубой”, заяви Колев. Той говори и за това какво може да донесе това турне за националния отбор.

“Предполагам, че ръководството на БФС и щабът на националния отбор са преценили какви спортно-технически ползи може да донесе това турне. Ако пък има и финансова изгода от награден фонд, добре.

Проблемът е, че националите няма да се сблъскат с отбори, каквито ги очакват тук в Европа в квалификации и Лигата на нациите”, акцентира Колев.

А относно лошите резултати на държавния ни тим в последно време сподели:

“Честно казано, не е колегиално да говоря и да давам съвети за националния отбор. Доколкото разбрах, е избран път за подмладяването му. Може и да намерят някакъв правилен начин. По принцип моето разбиране за национален отбор като лице на футбола на дадена страна е, че в него трябва да играят най-добрите независимо от възрастта.

Налагането на млади футболисти не трябва да става по изкуствен път, а постепенно, с доказване в клубовете. Може би това турне е точно с такава цел.”