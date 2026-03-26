Селекционерът на България лично говорил с играч на "Рейнджърс" да стане наш национал

„Аз лично съм говорил с Райън Надери, наблюдавали сме го и в Германия, и сега в Шотландия. Решението, което трябва да вземе , не е лесно, защото е финално и след като избере да играе за една страна, повече не може да сменя националността. Надявам се, че решението му ще бъде в полза на България. И знам, че ако дойде, ще помогне на България и на българския футбол. Но има няколко месеца, за да направи своя избор.

Това каза селекционерът на България Александър Димитров по темата Райън Надери. В момента 22-годишеният нападател прави фурор с екипа на "Глазгоу Рейнджърдс". Заради татко си може да играе за България. По майчина линия обаче има вариант да облече екипа на Чехия.

"Ние си имаме нашите цели и те са да надградим и да подобрим нашето представяне-. Аз поех отбора по средата на световните квалификации, а за мене това е трети мой лагер. Смятам , че в последните два мача имаме подобрение и това се изрази в победата над Грузия в последния мач" каза Димитров от Индонезия, където утре се срещнем Соломоновите острови.

Ние уважаваме всеки съперник на терена, но искаме да играем нашата игра и да наложим нашия си стил. И сега ще трябва да покажем различен стил, защото в квалификациите играхме с водещи европейски отбори като Испания, Турция и Грузия".

„Далеч са от класата на отборите, които срещнахме в световните квалификации Испания, Турция и Грузия. Дори са далече и от класата на Индонезия. Но познаваме история на тази държава, имали сме неприятни загуби от подобни съперници, така че трябва да се предпазим. Няма отбор, който ако го подцениш, да не те изненада. За тях е първа среща с европейски отбор и ще бъдат много мотивирани. И няма какво да губят, когато излязат срещу България. Също така и играят в един клуб. Имат някои бързи футболисти и 1-2 комбинации, с които се опитват да изграждат атаката, но всичко е в нашите ръце и в нашите крака", каза Димитров.