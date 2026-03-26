Соломоновите острови се радват, че ще играят с България

Участието на отбора на този турнир е огромен шанс да се срещнем с отбори на по-високо ниво. България е със съвсем други традиции във футбола и този мач ще ни донесе сериозен опит. Тези „FIFA Series" ca добра отправна точка за напредъка на мъжкия отбор на международната сцена.

Това мнение изказа селекционерът на Соломоновите острови Бен Кан преди утрешния мач с България в Индонезия от турнира на ФИФА. Реално нашата страна е първият съперник от УЕФА за екзотичната дестинацията в цялата й история.

"Световните квалификации имаха много трудни съперници. Гледали сме няколко мача, очаквам да контролират повече мача отколкото в предишните мачове. Също така предполагам, че ще се опитат да вземат топката и средата на терена. Да, на националния отбор съм едва от пет дни, но с този клубен тим съм от доста повече време и с футболистите се познавам. Ще се постараем да затрудним българите като направим добри контраатаки. България е труден съперник, но ще се постараем максимално".