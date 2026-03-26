ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пловдив за първи път ще приеме 2 големи гребни състезания в 1 г.

Гребният канал в Пловдив Снимка: Startphoto.bg

За първи път Пловдив ще бъде домакин на две големи състезания по гребане в рамките на една година - кръг от Световната купа по гребане и Световно първенство за юноши до 19 години. От организационния комитет дадоха пресконференция, на която обявиха, че каналът в града под тепетата е преминал проверка от контролна комисия от Световната федерация по гребане и е получил много висока оценка преди двете надпревари.

Брифингът се състоя в зала "Метеора" във финалната кула на Гребната база. На пресконференцията присъстваха председателят на организационния комитет - Иван Попов, заместник-кметът на Пловдив - Николай Бухалов, главният треньор в Българската федерация по гребане - Румяна Нейкова, генералният секретар на организационния комитет - Даниел Христов, както и рейс директорът на първенствата - Никола Господарски.

Пловдив ще приеме кръг от Световната купа по гребане от 12 до 14 юни 2026, а от 6 до 9 август ще бъде домакин и на Световното първенство за юноши до 19 години.

Председателят на организационния комитет Иван Попов обяви, че към момента заявки за участие в кръга от Световната купа има от 27 страни, като се очаква в състезанието да се включат общо над 300 състезатели.

Гребният канал в Пловдив

