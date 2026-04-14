23-ото издание на турнира за Световната купа на ФИФА със сигурност ще ни поднесе шампионат, какъвто досега не сме виждали, а интересът на букмейкъри и фенове ще бъде по-голям от всякога. За първи път в историята форматът на един Мондиал е разширен до 48 отбора.Това, че мачовете от световното първенство ще се играят по стадионите на цели три държави, също е уникално събитие, макар че се очертава да бъде задминато още след 4 години. Феновете се питат какво друго различно могат да видят и изобщо какво да очакват от Мондиал 2026, като един от компасите за ориентация са и коефициентите при водещите лицензирани букмейкъри в България.

За втори път шампионът ще бъде определен в САЩ

Световното първенство се провежда в три държави - САЩ, Мексико и Канада, като последната прави дебют като домакин на толкова високо ниво. Страната на “ацтеките” пък за трети път ще приеме двубои от Световната купа, което е рекорд в историята на най-големия футболен форум. Централната роля обаче се отрежда на Щатите - там ще се изиграят най-много мачове (78 от рекордните 104 мача) и там ще бъде определен шампионът.

Така, както стана и през 1994 г. при първото домакинство на САЩ, когато Бразилия триумфира с четвъртата си световна титла, а ние изживяхме футболното лято на мечтите. Тогава финалът се състоя в Пасадена в района на Лос Анджелис, докато сега мачът за титлата ще се играе на стадиона в Ийст Ръдърфорд до Ню Йорк.

Кои са фаворитите за титлата?

Въпреки разширения формат основните кандидати за славата си остават добре познати. Всички онлайн букмейкъри приемат прогнози за шампиони месеци преди старта на Мондиал 2026, които подсказват кои са основните претенденти за спечелване на световната титла.

Аржентина

Естествено, започваме от шампиона. Аржентина пристига в Щатите с идеята да защити титлата, която спечели през 2022 г. Основната тема отново е Лионел Меси - и на 39 той е готов да играе за националния отбор, като е на път да запише рекордно шесто участие за Световната купа (но същото ще направи и Кристиано Роналдо). “Албиселесте” в никакъв случай не изглеждат като по-слаб отбор от онзи, който триумфира в Катар преди близо 4 години. Отново с Лионел Скалони начело и с куп звезди около Меси Аржентина е високо оценена с коефициент за нов триумф под 10,0. При повечето букмейкъри това ги поставя на трето или четвърто място по шансове. А кои са пред тях?

Испания

Европейският шампион несъмнено е големият фаворит на световното първенство. Испания се отправя на пътешествие отвъд Атлантика с мисията “конкистадорите” на Луис де ла Фуенте да се върнат пак със златото. Водена от феномена Ламин Ямал, “червената фурия” разполага и с много други аргументи, за да се надява на успех в Щатите.

Този отбор със сигурност не е свалил нивото от Евро 2004, когато триумфира убедително с третата си континентална титла. Затова и шансовете му се оценяват при около 6 към 1, а на не малко места са и по-високи.

Англия

Когато говорим за финалиста от последните две европейски първенства, не можем да не го поставим и в списъка с претендентите и за световна титла. Когато в същото изречение поставим обаче Англия, мнозина поглеждат скептично на това песента It’s coming home най-после да се изпълни със смисъл.

Въпреки тези съображения шансовете на “Трите лъва” все пак се оценяват високо, като е с втория най-нисък коефициент след Испания - между 6,50 и 8,00 на различни места. Томас Тухел разполага с талантлив отбор от вече доказани звезди, воден от голмайстор като Хари Кейн. Въпросът е дали под ръководството на германеца Англия ще има същия късмет както при Гарет Саутгейт.

Бразилия

Няма как да говорим за кандидати за световната титла, без да намесим името на Бразилия. И ако “селесао” имат шансове да сложат край на 24-годишното очакване, то те като че ли се свързват най-вече с Карло Анчелоти. Всички в Страната на кафето се надяват италианецът да донесе този шампионски манталитет, с който успя да пожъне толкова успехи в клубната си кариера, особено в Реал Мадрид.

Бразилската класа сякаш обаче не е толкова впечатляваща, като лидерската роля този път вероятно се полага на Винисиус Жуниор, ако е готов за нея. Шансовете на “селесао” за шеста световна титла се оценяват около 8-9 към 1.

Франция

Не можем да не споменем и “петлите”. Франция разполага с най-изявения голмайстор на клубно ниво в последните години. Голямата тревога е обаче дали Килиан Мбапе ще бъде готов за световното първенство след сериозната травма в първите месеци на годината.

Шансовете на французите за трета световна титла се оценяват наравно с тези на Аржентина и Бразилия. В състава са доста от героите от последните два финала на Мондиал 2018 и Мондиал 2022, но дали не са вече твърде изхабени?

Някъде след тази група идва ред и на Германия. Бундестимът никога не трябва да бъде подценяван и нищо чудно да изненада всички. Предстои да видим и дали ще има присъствие от Италия на финалите и в какво ще се изрази то. Извън тази група е трудно да видим името на отбор, за който да си представим, че е способен на подвига да стигне до края. Но пък след като ни очаква първо по рода си световно първенство, защо да не видим и на върха отбор, който печели първата си купа?