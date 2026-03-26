Световният ни шампион Иван Иванов на 1/4-финал в Тарагона след обрат от 1:5

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Световният шампион при юношите в тениса за миналата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

В двубой от втория кръг 17-годишният българин надви 6:1, 7:5 представителя на домакините Лука Елгера Касадо.

Иванов започна мача много добре, поведе с 3:0 гейма и нямаше проблем да затвори първия сет с втори пробив за 6:1.

Вторият сет обаче се разви по коренно различен сценарий. Касадо поведе с 5:1 гейм и изглеждаше, че няма да има проблем да прати мача в трети сет. Иванов обаче показа забележителна борбеност, отрази общо четири сетбола и взе шест поредни гейма, за да спечели втория сет със 7:5.

За място на полуфиналите шампионът при юношите от "Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ ще играе отново с испанец, като ще срещне победителя от мача Томас Курас Абасало - Оскар Хосе Гутиерес.

