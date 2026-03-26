Ивелин Попов спрял с футбола заради семеен проблем

След Нова година имахме в семейството лични причини, които в един момент почнаха да ми тежат. За мен е много по-важно да съм близо до семейството си, отколкото да ми предават информацията по телефона. Когато си на терен и виждаш събитията, хем си по-спокоен ти, хем е по-спокойно семейството. Дойде ми в повече в един момент тази комуникация от разстояние и реших да се прибера в София. Става въпрос за здравословен проблем на бащата на съпругата ми, на когото много държим и беше по-добре да съм си в София.

Така бившият капитан на националния отбор Ивелин Попов обясни защо се отказва от футбола. В края на миналата седмица Попето хвърли бомбата, че прекратява кариерата си.

„Аз съм човек, който, когато се работи и се прави нещо, оставям семействто и личните неща на заден план. Когато видя, че нещата добиват друго измерение, или тръгват в друга посока, аз съм човек, който става и тръгва. Може вътрешно да ми е тежко, да ми се къса сърцето, но аз съм човек, който предпочита да излезе чист от цялата ситуация с високо вдигната глава, отколкото да седя", каза Попов.

Той заяви, че единственото, за което съжалява, е това, че не е успял да осъществи трансфер в английския "Астън Вила" още в ранните години на кариерата си.

"Мисля, че най-много ме влече позицията спортен директор, затова съм се фокусирал именно върху това нещо. Поддържам контакт с доста приятели в чужбина и може би до двадесетина дни ще започна да обикалям по държавите, да гостувам в клубовете и да видя как са нещата. За Русия е ясно, че мога да отида, когато пожелая, но засега може би първата ми дестинация ще е Испания. Вече сме в контакт със спортния директор на "Атлетик" (Билбао) и може би след паузата на националните отбори ще им гостувам. Имам идея да мина през всички нива в испанския футбол, защото първо ми харесва какъв футбол играят, държавата ми харесва. След това ще мина през Италия да взема опит и да се опитам да го прилагам в България или някъде в чужбина", каза още Попов.