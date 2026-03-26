Салах сменя "Ливърпул" с друг тим от Европа

Мохамед Салах, който ще напусне "Ливърпул" след края на сезона, вероятно ще продължи кариерата си в европейски отбор и ще отхвърли всички оферти за трансфер в Саудитска Арабия. 33-годишният египетски национал оповести по-рано през седмицата, че ще се раздели с "червените" след финала на настоящата кампания.

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър вярва, че Салах все още е достатъчно мотивиран, за да иска да играе в Шампионската лига и да постигне още успехи преди да сложи край на кариерата си.

"Мога да го видя в някой от водещите клубове в Италия. Гледа колко гола може да вкара в Шампионската лига. Ако отиде в Саудитска Арабия, значи кариерата му е включила. Той вероятно си мисли, че раздялата му с Ливърпул не значи завършване на футболните му изяви. Определено има още какво да даде", заяви Джейми Карагър в подкаста The Overlap.

Салах, който изкара два сезона в "Рома" преди преминаването си на "Анфийлд" през 2017 година, е спечелил една титла от Шампионската лига с "Ливърпул" и в момента е на 11-то място в класацията с водещите голмайстори на турнира за всички времена.

Салах е с 255 гола от 435 мача до момента за 20-кратните шампиони на Англия, а Карагър го класира в топ 6 сред най-великите футболисти на клуба. Преди него в тази класация са само Кени Далглиш, Стивън Джерард, Греъм Сунес, Йън Ръш и Джон Барнс, категоричен е бившият национал на Англия.