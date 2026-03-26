МОК изключи транссексуалните жени от олимпийските игри

Транссексуалните жени вече няма да имат право да се състезават на Олимпийски игри, след като Международният олимпийски комитет (МОК) прие нови разпоредби. Те отговарят на указа на американския президент Доналд Тръмп относно дисциплините при дамите на Лос Анджелис 2028, предава БТА.

"Допустимостта в женските категории на Олимпийски игри или други турнири, организирани от МОК, включително в индивидуалните и отборни спортове, вече е ограничена само за биологични жени", пишат от централата и добавят, че полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг".

Новата разпоредба, описана в документ от 10 страници, ще "защитава справедливостта, безопасността и почтеността в женския спорт", пишат още от МОК.

Олимпийският комитет и неговият президент Кърсти Ковънтри настояваха за приемането на ясна и конкретна политика за транссексуалните жени в спорта, вместо да оставят решението на спортните федерации в отделните дисциплини. Леката атлетика, плуването и колоезденето взеха именно тези мерки още преди Париж 2024 и не допускаха транссексуални жени на Олимпиадата.

В документа МОК уточнява, че хората, родени с мъжки полови белези, имат физическо предимство, което не може да бъде загубено.