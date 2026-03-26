ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеп си тръгва от “Сити” през лятото

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22548067 www.24chasa.bg

Рефери от Индонезия ще свирят мача на България мача със Соломоновите острови

2264
Националният отбор на България предизвика фурор след много деца. Десетки хлапета дойдаха да гледат част от тренировката на четата на Александър Димитров. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Съдийска бригада от Индонезия ще ръководи първия мач на националния отбор на България от турнира FIFA Series срещу Соломоновите острови. Историческият сблъсък е тази сутрин от 10,30 часа.

Главен съдия на двубоя ще е Науфал Адя Фаируски. Асистенти ще са му Фаяр Фуркойн и Гиланг Аде Мизвар. За системата ВАР пък ще отговаря Торик Мунир Алкатири.

Иначе селекционерът на България Александър Димитров ще има право на осем рокади по време на мачовете в Индонезия от FIFA Series. Промените могат да се извършват на три спирания на играта.

Двубоят със Соломоновите острови пък ще се проведе на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Джакарта. Очаквано дуелът между нашите и съперника не буди интерес у феновете и на огромното съоръжение се очакват под хиляда зрители.

Националният отбор на България предизвика фурор след много деца. Десетки хлапета дойдаха да гледат част от тренировката на четата на Александър Димитров. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

