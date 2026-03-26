Рефери от Индонезия ще свирят мача на България мача със Соломоновите острови

Съдийска бригада от Индонезия ще ръководи първия мач на националния отбор на България от турнира FIFA Series срещу Соломоновите острови. Историческият сблъсък е тази сутрин от 10,30 часа.
Главен съдия на двубоя ще е Науфал Адя Фаируски. Асистенти ще са му Фаяр Фуркойн и Гиланг Аде Мизвар. За системата ВАР пък ще отговаря Торик Мунир Алкатири.
Иначе селекционерът на България Александър Димитров ще има право на осем рокади по време на мачовете в Индонезия от FIFA Series. Промените могат да се извършват на три спирания на играта.
Двубоят със Соломоновите острови пък ще се проведе на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Джакарта. Очаквано дуелът между нашите и съперника не буди интерес у феновете и на огромното съоръжение се очакват под хиляда зрители.