Два пъти лъжем Индонезия с националния отбор

Турнето на националите в Джакарта е първото реално за националния ни отбор. Преди това два пъти лъжем домакините, че им пращаме най-доброто, не че сега е нещо по-различно. И всичко е за пари. По време на социализма - за валута по второ направление, а днес - заради добавка от ФИФА да се навием за дългото пътуване и да сме единственият европейски тим в Джакарта.

Първата измама е през далечната 1973 г. Тогава сме един от най-добрите отбори в света, като в крайна сметка ще се класираме и за световно при 16 финалиста. Днес това е нещо немислимо. Наставник е Христо Младенов, а отборът е съставен от играчи на “Левски-Спартак” и ЦСКА “Септемврийско знаме”. И нашите се готвят за решителните мачове от квалификациите, но идва показаната от режима на диктатора Сухарто. Той трябва да прокара социалистическите идеи в Азия, но преди това избива комунистите в страната. Пък и ще падне някой долар.

И футболната федерация взема поредното мъдро решение. Националният ни отбор играе контрола с Гърция на 31 януари и прави 2:2 при гостуването си в Неа Филаделфия. А Йончо Арсов-старши получава задачата да сглоби състав за Джакарта. И на 4 февруари играем с домакините пред 72 000 зрители.

Съставът ни е

смес от

дебютанти и

по-опитни национали, които обаче не влизат в плановете на Христо Младенов. Разбиваме Индонезия с 4:0, след като легендите Атанас Михайлов-Начко и Динко Дерменджиев-Чико вкарват по два гола.

Съставът ни е Румянчо Горанов (“Локо” Сф) (82-Игнат Младенов (“Дунав”), Илия Чалев (“Академик” Сф) (66-Александър Шаламанов (“Славия”), Йордан Стойков (“Локо” Сф), Цоньо Василев (“Панайот Волов” Шн), Добромир Жечев (“Левски-Спартак”), Тодор Барзов (“Спартак” Пл), Георги Василев (“Локо” Пд) (60-Иван Притъргов (“Черноморец” Бс), Динко Дерменджиев (“Тракия” Пд), Атанас Михайлов (“Локо” Сф), Кеворк Тахмисян (“Черно море”) (75-Жеко Желев (“Берое”), Стефан Богомилов (“Черно море”) (71-Димитър Якимов (ЦСКА “Септемврийско знаме”).

Дебюти записват Младенов, Чалев, Стойков, Цоньо Василев, Барзов, Притъргов, Тахмисян, Желев и Богомилов. Домакините получават две дузпи в началото на мача, като при едната удрят греда, а другата е спасена от Горанов.

Направо от Джакарта нашите отиват на още по-голяма екзотика. Гостуваме в Нумеа на Нова Каледония, тогава френски протекторат. И печелим с 5:3. Начко бележи още два гола, а по веднъж се разписват Георги Василев-Гочо, Димитър Якимов и Динко Дерменджиев. Дебюти записват Веселин Евгениев от “Миньор” (Перник) и Йордан Йорданов от “Николай Лъсков” (Ямбол).

Накрая турнето завършва в Австралия. На 14 февруари в Сидни правим 2:2 след голове на Гочо Василев и отново на Начко. Два дни по-късно в Аделаида печелим с 3:1 след попадения на Богомилов, Притъргов и в четвърти мач поред за Михайлов. И на 18 февруари завършваме с успех с 2:0 (Притъргов и Динко Дерменджиев).

Все пак има нещо полезно в това турне. На световното Младенов взема Румянчо Горанов, Добромир Жечев, Цоньо Василев и Атанас Михайлов в състава си за финалите във ФР Германия, където отпадаме в групата.

През 1981 г. идва нова покана от Индонезия, този път за турнир. И

тогава се взема

по-екстремното

решение

и направо пращаме изпадналия в “Б” група “Етър”. Начело с 35-годишния треньор Георги Василев-Гочето. И футболистите вземат по един виолетов и един национален екип и тръгват.

Все пак наглостта не стига предходните върхове, а кръщаваме великотърновци “Б” национален отбор. Надпреварата е от 13 до 21 август и отново сме единственият европейски тим, както и сега. В едната група са България, Република Корея, Тайланд и домакините, а в другата Мексико, Филипини, Малайзия и вторият тим на Индонезия.

В първия си мач “Етър” прави 1:1 с Република Корея след изравнителен гол на Кирил Рабчев. Във втория търновци разбиват с 4:1 Тайланд и накрая надвиват и с 2:1 домакините.

В полуфинала етърци изненадват Мексико с 1:0 и отново се изправят срещу Република Корея. В редовното време резултатът отново е 1:1 с гол на Рабчев. След продълженията е 2:2, като Красимир Ковачев изравнява от дузпа. И трофеят се решава след жребий. Спечелен от Бойко Димитров. И купата е в музея на стадион “Ивайло”.

В турнето участват Борислав Борисов, Илия Маринов, Христо Белчев, Стефан Лъхчиев, Красимир Калчев, Бойко Димитров, Христо Михайлов, Иван Ненчев, Красимир Ковачев (2 гола), Васил Даскалов, Кадир Белалиев (1 гол), Кирил Рабчев (2 гола), Димитър Гиздев и Радия Дойчев. Треньори са Гочето и Стоян Петров.

Сега за трети път не успяхме да пратим в Джакарта истински национален отбор. Футболистът на годината Илия Груев и Лукас Петков се отказаха, Кристиян Димитров и Алекс Петков се контузиха.

