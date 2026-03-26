Селекционерът на България изуми Индонезия

Селекционерът на България Александър Димитров изуми домакините на турнира FIFA Series от Индонезия. Преди традиционната си пресконференция в навечерието на първия двубой на нашите срещу Соломоновите острови треньорът на представителния ни тим забеляза няколко журналисти, носещи атрибути и екипи на “Персиджа”. 49-годишният спец се пошегува, питайки ги: “Кога ще станете шампиони?”, при това на индонезийски.

Димитров явно не е забравил езика, който се говори в най-многолюдната мюсюлманска държава в света. Настоящият селекционер на България игра като халф в “Персипура” (Джаяпура). На по-късен етап пък работи и като треньор в Индонезия, като именно от тази страна започна неговата кариера.

Логично заради историята си с азиатската страна Димитров бе адски търсен от журналисти. Но отдели време за всеки, като даде няколко интервюта.

Иначе селекционерът на България обеща да даде шанс на всички повикани на турнето на другия край на света. Първият ни мач е днес от 10,30 ч срещу Соломоновите острови. Освен двубоя срещу тима от зона Океания нашите ще изиграят още една среща, като тя ще е с някой измежду домакините от Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

Всъщност ние ще сме първият съперник на Соломоновите острови от Европа. В историята си националният отбор на тази страна никога не е играл с тимове от Южна Америка, Африка или Азия.

Димитров пък още не е наясно със състава, който ще избере за “сблъсъка” тази сутрин. Спецът не каза и кой ще е капитан на отбора за първия ни мач за 2026-а г.

“Имаме 1-2 въпросителни, но при всички положения нашата идея е всички, които са тука, да вземат участие. Разбира се, стига да са здрави”, каза Димитров.

Треньорът ни е наясно със стила на игра на съперника. И очаква пълна доминация от неговите играчи. Наставникът изключи да има подценяване от страна на футболистите ни.

Познаваме нашата история, имали сме неприятни загуби от подобни съперници, така че трябва да се предпазим. Няма отбор, който, ако го подцениш, да не те изненада. Те няма какво да губят, когато излязат срещу България. Също така и играят в един клуб. Имат някои бързи футболисти и 1-2 комбинации, с които се опитват да изграждат атаката, но всичко е в нашите ръце и в нашите крака”, каза още Димитров.

Селекционерът на България иска да види още надграждане по време на турнето в Индонезия. Според него след всеки един лагер на отбора качеството се вдига.

“Ние си имаме нашите цели и те са да надградим и да подобрим нашето представяне. Аз поех отбора по средата на световните квалификации, а за мене това е трети мой лагер. Смятам , че в последните два мача имаме подобрение и това се изрази в победата над Грузия в последния мач”, добави още Димитров.

Треньорът на България коментира и темата около 22-годишния нападател на шотландския “Рейнджърс” Райън Надери. Роденият в Дрезден 22-годишен футболист може да представя на национално ниво три страни (плюс Германия). От България вече са потърсили Надери и са му направили предложение. Сега обаче има такова и от Чехия.

“Аз лично съм говорил с Райън Надери, наблюдавали сме го и в Германия, и сега в Шотландия. Решението, което трябва да вземе, не е лесно, защото е финално и след като избере да играе за една страна, повече не може да сменя националността. Надявам се, че решението му ще бъде в полза на България. И знам, че ако дойде, ще помогне на България и на българския футбол. Но има няколко месеца, за да направи своя избор”, добави още Димитров.

