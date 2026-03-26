Наш световен вицешампион отива от Италия в Индонезия

Италианският елитен волейболен Монца обяви, че се разделя с посрещача Мартин Атанасов.

Българският национал, който е световен вицешампион от Манила 2025, прекара един сезон в серия "А", като записа участие в 26 мача във всички турнири и реализира 228 точки.

От "Монца", където играе и още един българин - Жасмин Величков, благодариха на Атанасов за усилията му и добавиха, че той ще продължи кариерата си в първенството на Индонезия.

В същото време "Бахаянгкара Пресиси" от Джакарта обяви привличането му. 29-годишният волейболист ще подсили тима за предстоящата финална четворка в местния шампионат. Тимът на "Бахаянгкара", който е шампион за последните два сезона, започва решителната част от кампанията с домакинство на "Саматор Сурабая" на 2 април.

В кариерата си Атанасов е играл още в Турция, Германия, Франция и Русия. У нас тръгва от "Добруджа".