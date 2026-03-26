Бивш капитан на “Левски”: Всички в тима имат качества да бъдат шампиони

Много силно подкрепям “Левски”, за да стане шампион. Всички футболисти имат качествата, за да постигнат този голям успех.

Това призна бившият капитан на “сините” Цунами. През зимата бранителят бе продаден в турския “Ъъдър”.

“Съжалявам, че не успях да се сбогувам подобаващо. Трябва да се обърна към тази невероятна публика. Уверявам ви, че се раздадох за тях и дадох всичко от себе си. Понякога не ни се получаваше, имаше и тежки моменти, за което искам да се извиня, но давах всичко от себе си, за да ги виждам усмихнати. Всичко това мисля съм го доказал с участието си на терена. Доказах, че съм се раздал докрай за тази публика”, каза бразилецът, като разкри, че най-незабравимият му миг на “Герена” е спечелването на купата през 2022 г.

