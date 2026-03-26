Пеп си тръгва от “Сити” през лятото

Мениджърът на “Манчестър Сити” Пеп Гуардиола ще напусне в края на сезона. Въпреки че испанецът има договор до лятото на 2027 г., ще си тръгне от “Етихад”.

Това твърди в интервю за английските медии Матиас Замер, с когото Пеп работи в “Байерн” (М). Гуардиола бе треньор. А б ившият футболист и носител на “Златната топка” работеше като спортен директор в периода 2012-2016 година.

“Изражението на лицето на Пеп подсказва, че нещо не е наред с него. Почти съм сигурен, че в края на сезона ще напусне “Сити”. Дори и да спечели още купи до лятото, не мисля, че има сили да продължи. И за него би било добре да си почине малко”, каза Замер.

