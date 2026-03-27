Светльо Вуцов и Дарина вдигат голям купон след бебето

Вратарят на “Левски” е във връзка с красивата Дарина от няколко година, като тя редовно го подкрепя по време на мачовете му за “сините”.

Половинката на вратаря на "Левски" е примабалерина в операта и полусестра на бившия футболист на ЦСКА Кирил Динчев

Вратарят на “Левски” Светослав Вуцов сключи брак с приятелката си Дарина, но двамата оставиха големия купон за след раждането на първото си дете. В момента половинката на Светльо е бременна в третия месец.

Големият купон ще е във Варна през есента. Сега церемонията бе скромна, като присъстваха само близки и приятели.

Дарина Тонева е примабалерина в Софийския оперен и балетен театър. Още от дете е призьорка в няколко международни конкурса.

През 2020 г. завършва Националното училище за танцово изкуство с отличен успех и получава специална диплома от него заради успехите си. Веднага е привлечена в операта.

Дарина има и футболна връзка. Тя е полусестра на бившия играч и след това кондиционен треньор на ЦСКА Кирил Динчев, който в момента отговаря за подготовката на “Славия”. Тя е от втория брак на баща му Тони Динчев, един от най-близките хора до бившия собственик на “червените” Гриша Ганчев и в момента управител на фирмата, която разпространява водата “Ледина” от бившата бирена фабрика “Леденика”. Кумове на сватбата бяха Костадин Велков и съпругата му Никол. Велков е син на легендата на “Локо” (Сф) Антон Велков.

Костадин Велков игра в един куп български отбори, включително столичния “Локомотив”, “Славия”, бургаските “Нафтекс” и “Нефтохимик”, “Черноморец” (Поморие), както и германските “Вюрцбургер Кикерс”, “Кемницер” и “Атлас” (Делменхорст). С Никол имат две деца.

Велков се прочу, като спечели риалитито “Фермата”, а след това участва и в още няколко формата.

Братът на Костадин - Никола Велков, също игра в доста отбори и в момента е главен скаут на ФК ЦСКА 1948, като смени на поста Валери Хубчев, сина на Петър Хубчев, който отиде да работи в Германия.

Семейният купон за подписването е бил в култовия столичен ресторант “Ловен парк”.

Вратарят на “Левски” е във връзка с красивата Дарина от няколко година, като тя редовно го подкрепя по време на мачовете му за “сините”.

