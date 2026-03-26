Макс Верстапен изгони британски репортер

Британските медии никога не са крили, че не понасят Макс Верстапен, но чувствата са взаимни.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 досега се въздържаше от реакция, но на пресконференцията преди Гран при на Япония на пистата “Сузука” се случи нещо неочаквано. Нидерландецът заяви, че няма да говори, ако репортерът на “Гардиън” Гилс Ричардс не напусне залата. Ето и самия диалог.

Верстапен: Няма да говоря, преди той да се махне.

Журналистът: Искаш да напусна?

Верстапен: Да.

Журналистът: Заради въпроса, който ти зададох в Абу Даби по повод това, което се случи в Испания ли?

Верстапен: Да. Махай се.

Журналистът: Наистина ли си толкова разстроен от това?

Верстапен: Махай се. Сега можем да започваме.

Според запознати повод за скандала е разговорът на Макс и британеца на пистата “Яс Марина” миналата година. Тогава пилотът на “Ред Бул” спечели Гран при на Абу Даби, но в крайното класиране остана на 2 точки от англичанина Ландо Норис (“Макларън”). Ричардс попита Верстапен дали съжалява за удара си с Джордж Ръсел в Гран при на Испания, който му донесе наказание от 10 секунди и доведе до загуба от пет позиции на финала на състезанието край Барселона. Тези пет места струваха общо девет точки на Верстапен, с които той щеше да е отново шампион. Въпросът определено ядоса нидерландеца.

“Забравяш всички останали неща, които ми се случиха през сезона. Говориш само за Барселона и се усмихваш глупаво. Подозирах, че така ще стане”, отговори тогава Макс.

