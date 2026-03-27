8,00 ч Формула 1, Гран при на Япония (трен.) "Диема спорт" 3
9,30 ч Голф MAX sport 1
10,30 ч Футбол, Соломонови острови - България БНТ 3
12,25 ч Фигурно пързаляне, СП в Прага Eurosport 1
15,20 ч Колоездене, обиколка на Каталуня Eurosport 2
15,55 ч Ски скокове, СК в Планица Eurosport 1
17,00 ч Футбол, Азербайджан - Сейнт Лусия "Нова спорт"
17,30 ч Колоездене, ЕЗ класик Eurosport 2
17,35 ч MotoGP, Гран при на САЩ (трен.) MAX sport 3
18,55 ч Фигурно пързаляне, СП в Прага (жени) Eurosport 1
19,00 ч Волейбол, ЦСКА - "Берое" MAX sport 2
19,00 ч Футбол, Австрия - Гана "Диема спорт" 2
19,00 ч Футбол, Черна гора - Андора "Диема спорт" 3
19,45 ч Баскетбол, "Фенербахче" - "Жалгирис" MAX sport 3
20,00 ч Футбол, Гибралтар - България (мл.) "Диема спорт"
21,00 ч Тенис, турнир в Маями MAX sport 1
21,00 ч Голф Eurosport 2
21,15 ч Баскетбол, "Панатинайкос" - "Монако" MAX sport 4
21,30 ч Баскетбол, "Барселона" - "Цървена звезда" MAX sport 2
21,45 ч Футбол, Уругвай - Англия "Диема спорт" 2
21,45 ч Футбол, Швейцария - Германия "Диема спорт" 3
21,50 ч MotoGP, Гран при на САЩ (трен.) MAX sport 3
22,00 ч Футбол, Испания - Сърбия "Нова спорт"
1,00 ч Тенис, турнир в Маями MAX sport 1
1,00 ч NHL, "Бъфало" - "Детройт" MAX sport 2
4,30 ч Формула 1, Гран при на Япония (трен.) "Диема спорт" 3
8,00 ч Формула 1, Гран при на Япония (кв.) "Диема спорт" 3