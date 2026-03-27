Биатлонист се пуска на полумаратон след олимпиадата

Националният шампионат по полумаратон ще се проведе на 29 март в Стара Загора ще събере едни от най-силните бегачи в страната ни.

Шампионите на България на 21,0975 км ще се излъчат по време на традиционния маратон на Стара Загора, където ще има надпревари и на 5 км, 10,55 км и класическата дистанция 42,195 км.

Миналогодишните шампиони Исмаил Сенанджи ("Евър" – Варна) и Маринела Нинева ("Локомотив" – Дряново) ще защитават титлите си съответно при мъжете и жените.

В мъжката конкуренция личат имената на Стоян Владков ("Етър Академик" – Велико Търново) и Кольо Райчинов ("Младост 2012" – Благоевград), а при жените на рекордьорката на маратон и полумаратон Милица Мирчева ("Атлет" – Мездра) и Девора Аврамова ("Берое" – Стара Загора), която показва отлична форма тази зима.

Дебют в официални състезания след няколкогодишно прекъсване ще направят рекордьорите ни на 3000 м стипълчейз Митко Ценов ("Актив 2013" – Пловдив) и Силвия Дънекова-Лалова ("Нови Пазар").

Един от олимпийските ни състезатели в биатлона – Константин Василев ("Стратеш Атлетик" – Ловеч) също ще бяга на полумаратон в Стара Загора – месец след изявите му в Кортина-д'Ампецо.