Одобриха програмата на европейските игри, Лечева ще отговаря за стрелбата

Изпълнителният комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК) одобри спортната програма за 4-тите Европейски игри в Истанбул 2027. Тя е разработена в тясно сътрудничество с Организационния комитет на Истанбул 2027 и съответните международни и европейски федерации.

Общо 26 спорта и дисциплини ще бъдат представени на 4-тите Европейски игри, включително 22 олимпийски спорта, съобразени с олимпийската програма за Лос Анджелис 2028. Европейските игри ще предложат широки възможности за олимпийска квалификация както чрез директни квоти, така и чрез олимпийската рейтингова система.

Председателят на БОК Весела Лечева има също важна роля в подготовката на Европейските игри. В качеството й на вицепрезидент на Европейската конфедерация тя отговаря за състезанията по спортна стрелба стрелба. Преди месец Лечева проведе среща с председателя на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу по време на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Предстоят й посещения и на място в Истанбул.

Гребането (спринт на плажа), вдигането на тежести и скуошът ще направят своя дебют на Европейските игри в Истанбул, като скуошът ще бъде включен за първи път и в Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Гимнастиката, волейболът и борбата се завръщат в програмата след отсъствието си от Краков-Малополска 2023.

„Истанбул 2027 ще бъде ключов етап по пътя към Лос Анджелис 2028. С 26 спорта, включително 22 олимпийски дисциплини, и значителни възможности за квалификация, Игрите ще предоставят на европейските спортисти платформа на високо ниво, на която да покажат уменията си и да се класират за Олимпийските игри.

Програмата отразява нашето тясно сътрудничество с международните и европейските федерации, както и общата ни амбиция да организираме едно изключително издание на Европейските игри", коментира Ковалиу.

Изпълнителният директор на „Истанбул 2027" проф. д-р Вели Озан Чакир заяви:

„Европейските игри в Истанбул през 2027 г. ще покажат силата и разнообразието на европейския спорт. В тясно сътрудничество с ЕОК и федерациите разработихме програма, която отразява както спортното съвършенство, така и визията на нашия град.

Очакваме с нетърпение да посрещнем спортисти и фенове от цяла Европа в Истанбул през 2027 г."

4-ТИ ЕВРОПЕЙСКИ ИГРИ ИСТАНБУЛ 2027. СПИСЪК НА СПОРТОВЕТЕ

• Баскетбол 3x3

• Водни спортове

• Стрелба с лък

• Лека атлетика (Европейско отборно първенство)

• Бадминтон

• Бокс

• Спринт с кану

• Фехтовка

• Гимнастика

• Джудо

• Карате

• Кикбокс

• Съвременен петобой

• Муай тай

• Падел

• Гребане (спринт на плажа)

• Ръгби 7

• Стрелба

• Спортно катерене

• Скуош

• Тенис на маса

• Таекуондо

• Триатлон

• Волейбол

• Вдигане на тежести

• Борба