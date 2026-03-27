Националите почнаха Соломоновите острови 1:0 в 5-ата мин

България стартира вихрено двубоя със Соломонови острови, като поведе с 1:0 още в 5-ата минута. Разписа се Марин Петков след добър пробив на Здравко Димитров по фланга. В 9-ата вратарят Ма'нго спря непозволено Тонислав Йорданов и съдията даде дузпа.
Филип Кръстев извежде България с капитанската лента в мача от сериите на ФИФА. Дебют направиха Теодор Иванов и Тонислав Йорданов.
България: Даниел Наумов, Иван Турицов, Теодор Иванов, Емил Ценов, Християн Петров, Доминик Янков, Адриан Краев, Филип Кръстев, Марин Петков, Здравко Димитров, Тонислав Йорданов.
Соломонови острови: Филип Ма'нго, Давид Супа, Гордън Иро, Джейвин Алик, Аткин Кауа, Дон Кийна, Уилям Комаси, Жуниор Давид, Рову Бойерс, Рафаел Леа'и, Боби Лесли.