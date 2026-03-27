Александър Димитров след 10:2: Ако не бяха отговорни, можеше да берем ядове

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров коментира крупната победа с 10:2 над Соломоновите острови в Индонезия:

„Като имаме предвид, че Соломоновите острови играха за първи път срещу европейски отбор, а ние също не се бяхме срещали с тим от зона "Океания", не знаехме какво да очакваме. Но благодаря на играчите, че влязоха в мача концентрирани и отговорно, дадоха максимума от своите възможности предвид тежкото време. В България не се знае, но аз съм играл и аз знам колко тежко се играе в тези условия.

По време на паузите за вода давах указания, те бяха тактически и да играем на ръба на противниковата защита. Но не съм давал указания да се връщаме назад и да позволяваме да ни създават положения, каквито ни създадоха.

Не деля играчите на позиции по терена и съм доволен от всички как проведоха мача през по-голямата част от времето.

Физическото състояние на отбора не е много добро и това показаха GPS-системите. И не се дължи на функционалното състояние на играчите, а на часовата разлика - 5 часа от София. Знаехме, че вчера и днес те ще бъдат не в състоянието в което ги познаваме и искаме. Но е радващо, че вкараха 10 гола и радващото е как влязоха в мача и как се отнесоха. Ако не бяха отговорни, можеше да берем ядове. Трябваше да ги предпазим да не стане някой срамен резултат.

Резултатът не ни заблуждава и няма да ни накара да се помислим за нещо. Но имаме много поуки, които да си изведем от този мач. Това даване на инициативата, подценяване на ситуацията ще го нарека български манталитет, но трябва да поработим върху него и искам да избягаме от този тип мислене.

Едната задача беше да не допускаме гол, но не се изпълни от подценяване и спестяване на усилия. Втората беше да контролираме играта през целия мач и да постигнем убедителна победа. Филип Кръстев умее да обединява отбора на терена и извън него и това беше една от причините да го избера за капитан. Надявам се, че лентата няма да му тежи."