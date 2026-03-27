Почина българският рекордьор в дисциплината мятане на диск Велко Велев

Велко Велев КАДЪР: Сайт на списание „Атлетика“

На 18 март на 78-годишна възраст си отиде един изключитен атлет – Велко Велев, българският рекордьор в дисциплината мятане на диск, съобщава списание „Атлетика"

Велко е роден в село Владая в непосредствена близост до София на 4 януари 1948 г.

Започва да усвоява техниката на диска при треньора Васил Попов, а в олимпийската 1972-а превзема първите си рекорди и вече 54 години името му е начело на българска ранглиста за всички времена.

Участва на две олимпийски игри – Монреал 1976 и Москва 1980. В двете достига финала като в Канада е 10-и, а в Съветския съюз е в осмицата.

На европейски първенсва има пето място – Рим 1974 и четвърто в Прага 1978.

Забележителни са класиранията му на балканските шампионати, където е шест пъти шампион в периода 1972-1985 г.

Настоящият национален рекорд от 67.82 Велко Велев постига в Рига, Латвия (по това време Съветски съюз).

Статистикът Александър Вангелов припомня, че Велко Велев има 144 състезания над 60 метра, а 11 от тях са с метраж над 65 метра.

В личния си живот Велко има три брака като третия път се жени за Файна Мелник – олимпийска шампионка на диск от Мюнхен 1972 и първата жена, изпратила диска над 70 метра.

Още от Други спортове

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта