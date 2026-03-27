Владо Илиев и световният ни шампион Георги Джоргов с титли от държавното в Банско

Владимир Илиев от СК "Аякс" (Трояв) с 49:16.1 минути и 2 грешки на рубежа спечели индивидуалния старт (съкратен вариант 15 км) от държавното по биатлон в Банско, а след него финишираха Георги Наумов (СК НСА) на 5:56.4 минути с 6 пропуска и Веселин Белчински (СК "Сапарева баня") на 5:57.3 с 3.

При юношите (10 км) златото спечели световният ни шампион до 19 г. Георги Джоргов (СК "Сапарева баня"), който измина трасето за 48:26.7 минути и допусна 9 пропуска, следван от Николай Николов (СК "Сапарева баня") с пасив от 35.5 секунди и 8 несвалени мишени и Андрей Ночев (СК "Аякс") на 4:26.4 минути със 7.

Утре държавното първенство по биатлон продължава със стартовете в спринтовите дисциплини, а в неделя ще завърши с преследването.