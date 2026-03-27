В петък вечер ни очакват два интересни полуфинала при мъжете на Мастърса в Маями, които предлагат съвсем различни сюжети. По програма първи един срещу друг излизат Иржи Лехечка и Артур Фис, а по-късно на корта ще са Яник Синер и Александър Зверев. И ако в едната среща съперниците изглеждат равностойни, то другата има ясно изразен фаворит.

Лехечка и Фис са извън топ 20 в световната ранглиста и за всеки от тях това може да е първи финал в сериите Мастърс 1000. Французинът стигна за първи път сред най-добрите четири на такова ниво, след като спаси четири мачбола срещу Томи Пол, а преди това беше показал, че влиза в много добра серия след финала в Доха и четвъртфинала на Индиън Уелс. Заявката на чешкия му съперник е не по-малко сериозна – той отстрани американеца Тейлър Фриц и след това испанеца Мартин Ландалусе, за да стигне до този мач. Предложението за краен победител в двубоя обаче дава леко предимство на французина, който има предимство с 2:1 победи в преките срещи и се справи с Лехечка в два сета на четвъртфинала в Доха (6:3, 6:3).

При Синер срещу Зверев картината е различна. Италианецът влиза в полуфинала в серия от 10 поредни победи след страхотния триумф на Индиън Уелс и продължава преследването на „Слънчев шлем". Той води със 7:4 в преките мачове с германеца, а още по-впечатляващото е, че го победи шест поредни пъти от 2024 година насам. Последната им среща беше на полуфиналите на Индиън Уелс, където Синер беше категоричен и се справи със Зверев за отрицателно време след 6:2, 6:2. На фона на всичко това, изобщо не е изненада, че нова победа за италианеца е оценена като по-вероятна.