Националният отбор на САЩ се изправя срещу Белгия в контрола, която далеч надхвърля рамките на обикновен приятелски двубой. Срещата в Атланта поставя началото на серия от проверки преди Световното първенство през 2026 година и дава ясен ориентир за нивото на двата състава в този ключов етап от подготовката.

Историята ясно накланя везните към европейците. Американците имат само една победа срещу Белгия – още от Мондиал 1930, докато всички останали мачове са завършили в полза на „червените дяволи“. Последният им сблъсък остава сред запомнящите се - осминафиналът на световното през 2014 година, когато белгийците продължиха напред след продължения, а Тим Хауърд записа рекордните 16 спасявания.

Белгия пристига като деветия отбор в световната ранглиста и с убедителни резултати през 2025 година – шест победи, едно поражение и три равенства. Тимът оглави своята квалификационна група и вече гледа към финалите, където ще срещне Египет, Иран и Нова Зеландия.

Селекцията на Руди Гарсия разполага с достатъчно класа, за да бъде фактор във всеки двубой. Кевин Де Бройне продължава да диктува темпото в средата на терена, а Ромелу Лукаку остава водещ реализатор и основна фигура в атака. Към тях се добавят играчи като Жереми Доку, Шарл Де Кетеларе и Алексис Салемакерс, които носят скорост и разнообразие в офанзивен план.

САЩ също влиза в срещата с позитивен импулс. Отборът записа осем победи в последните си 12 мача през 2025 година и демонстрира сериозен потенциал в нападение, включително впечатляваща победа с 5:1 над Уругвай. Съставът комбинира опит и млада енергия, а това е една от последните възможности за Маурисио Почетино да изчисти детайлите около окончателния избор за Мондиала.

Сред важните новини е завръщането на Антъни Робинсън след дълго отсъствие, както и присъствието на фигури като Уестън Маккени, Кристиан Пулишич и Тим Уеа, които вече имат опит от световни финали. Постоянството на Маккени в националния тим също остава ключов фактор в средата на терена.

Този двубой е нещо повече от тест. За Белгия той е шанс да затвърди позицията си сред водещите сили в Европа, докато за САЩ това е възможност да покаже, че може да бъде равностоен съперник на елита точно преди да приеме световния форум.

В подобни срещи резултатът не винаги е водещият показател. Много по-важно е какво впечатление ще оставят двата отбора – дали са готови за голямата сцена, или все още търсят отговори.