Португалия без Кристиано Роналдо ще премери сили с Мексико в приятелска среща в неделя. Двубоят ще отбележи официалното повторно откриване на легендарния стадион „Ацтека“, вече известен като Естадио „Банорте“, след близо две години мащабни ремонти във връзка със Световното първенство през лятото.

Винаги има огромен интерес към мачовете на Португалия, когато петкратният носител на „Златната топка“ Кристиано Роналдо е на терена, но този път той ще пропусне срещата заради травма в бедрото, получена при ангажиментите му с Ал Насър. 41-годишният нападател се възстановява и се подобрява с всеки ден според последните информации, но отсъствието му доведе до сериозен спад в интереса към билетите. Цените бяха от над 500 долара преди да стане ясно, че световната мегазвезда няма да участва, като в последните дни паднаха до около 100 долара. Независимо от отсъствието му, специалистите дават предимство на европейския тим, който е сочен като фаворит за двубоя.

Роналдо вкара пет гола в пет мача по време на квалификациите, помагайки на Португалия да се класира директно за Мондиала, завършвайки на първо място в група F пред Ирландия, Унгария и Армения. Селекцията на Роберто Мартинес, която е №6 в световната ранглиста на ФИФА, показа, че може да се справя и без своята звезда, когато разгроми Армения с 9:1, а Бруно Фернандеш и Жоао Невеш отбелязаха хеттрици. Мореплавателите имат само две загуби в последните си 16 мача и през 2025 г. спечелиха Лигата на нациите за втори път.

Мексико ще има честта да открие Световното първенство на 11 юни 2026 г. именно на обновения стадион в столицата, който ще стане първият в историята, приел три откриващи мача на Мондиал (след 1970 и 1986 г.). Като съорганизатор заедно със САЩ и Канада, тимът избегна квалификациите и не е играл официален мач от спечеления Голд Къп през 2025 г., когато победи САЩ с 2:1 във финала.

Оттогава насам отборът на Хавиер Агире изигра девет контроли срещу съперници от различни континенти. След слаб старт и серия от 6 мача без успех, мексиканците намериха формата си и спечелиха последните си три срещи срещу Панама, Боливия и Исландия, включително убедително 4:0 над скандинавците. В исторически план обаче Мексико изпитва трудности срещу Португалия, записвайки три загуби в последните четири сблъсъка, включително поражение с 1:2 след продължения Купата на Конфедерациите през 2017 г.

В състава на Мексико липсват ключови играчи като Едсон Алварес, Марсел Руис и Ървинг Лозано, но ветеранът Гийермо Очоа се завръща и ще се опита да си осигури участие на шесто поредно световно първенство. Очакванията са тъкмо той да стартира под рамката срещу мореплавателите.

Португалия също има кадрови проблеми, защото освен Роналдо, отсъстват титулярният страж Диого Коща, Рафаел Леао, Бернардо Силва и Рубен Диаш. В атака се очаква битка за титулярно място между Гонсало Рамош, Гонсало Гедеш и 33-годишния Паулиньо, който се завръща в националния отбор след пет години отсъствие.