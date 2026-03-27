Пловдив дава старт на националната инициатива "60 години Христо Стоичков"

Аматьорски отбори ще се състезават за посещение на новия "Камп Ноу" и гледане на двубой на "Барселона" на живо

Пловдив дава начало на националната инициатива "60 години Христо Стоичков" – мащабен проект, посветен на юбилея на легендата на българския футбол. Инициативата има за цел да обедини аматьорския футбол в страната чрез поредица от квалификационни турнири в различни градове. Проектът ще предостави национална сцена за изява на аматьорските отбори, ще насърчи развитието на местните футболни общности и ще повиши нивото на организация и престижа на турнирите.

Квалификационните кръгове ще се проведат последователно в Пловдив (25–26 април), Стара Загора (2–3 май), Бургас (16–17 май), Велико Търново (23–24 май), Етрополе (30–31 май), София (6–7 юни), Благоевград (13–14 юни) и Варна (4–5 юли).

Финалният турнир ще се състои от 2 до 6 септември 2026 г. на градския стадион в Обзор. В него ще участват победителите и финалистите от квалификациите, както и отбори от Румъния и Сърбия.

Голямата награда за шампиона е посещение на новия "Камп Ноу" и възможност да гледа на живо двубой на "Барселона".

Инициативата се организира от "Български футболни турнири" и Зала на славата "Христо Стоичков", с подкрепата на общини в страната и с генерален партньор фондация "Валентин Кръстев".