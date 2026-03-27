Двама от българската Първа лига са на победа от световно първенство

12 отбора в битка на 31 март за шестте места на финалите

Миналата неделя той беше на церемонията “Футболист на годината” в България и получи награда за най-красив гол по родните терени за 2025 г., а в момента е на един мач от историческо класиране на световно първенство. Това се случи на защитника на ЦСКА Лумбард Делова за броени дни. Той бе част от малкото футболно чудо, което Косово поднесе при гостуването на Словакия в полуфиналния плейоф от поток С в зона УЕФА за класиране на мондиала. Косоварите спечелиха с 4:3, след като изоставаха първо с 0:1, а след това с 1:2 на полувремето. Със силни изяви и на Делова обърнаха до 4:2, а в 94-ата мин бе оформен крайният резултат. И Косово се озова на една победа разстояние от първо класиране на световни финали. Съперник в битката като за световно ще е Турция, спечелила полуфинала с Румъния с 1:0. През октомври и ноември 2025 г. турците се превърнаха в наш кошмар, след като се разправиха два пъти с България в квалификациите - 6:1 в София и само 2:0 в Бурса.

Победителят от мача Косово - Турция отива в Група D на световното първенство заедно с Австралия, Парагвай и САЩ.

Защитникът на ЦСКА 1948 Диего Медина (вдясно) по време на победата на Боливия над Суринам в полуфиналния плейоф на ФИФА.

И играч на ЦСКА 1948 стигна до същото постижение и отстояние от световното. Защитникът на тима от Бистрица Диего Медина игра цял мач при обрата от 0:1 до 2:1 над Суринам в световен плейоф. Така на 31 март Боливия ще играе срещу Ирак за място в Група I на световното, където са Франция, Норвегия и Сенегал.

В другия финален плейоф на ФИФА Конго и Ямайка ще определят кой отива в Група К с Колумбия, Португалия и Узбекистан.

Вълнуващо ще е и в другите три финални плейофа в Европа освен Косово - Турция.

Италия би безпроблемно Северна Ирландия с 2:0, за да стигне до финалния плейоф за световно. Той ще е в Зеница срещу Босна и Херцеговина. Уелс водеше на босненците с гол на съотборника на Илия Груев в “Лийдс” Даниел Джеймс, но в самия край на редовното време за пореден път блесна звездата на балкански футболен титан. Един Джеко изравни в 87-ата мин, а после с дузпи Босна разплака Уелс и стигна до мача с Италия. Самият Джеко, който на 17 март навърши 40 години, е отбелязвал гол за националния отбор на Босна и Херцеговина в 20 поредни години!

Победителят от Босна - Италия отива в Група B с Канада, Катар и Швейцария.

Респект! 40-годишният Един Джеко ликува, след като вкара за националния отбор на Босна в 20-а поредна година. А тимът му стигна до битка с Италия за класиране на световното.

Полша обърна Албания от 0:1 на полувремето до 2:1 с голове на Левандовски и Зиелински, за да стигне до финал с Швеция, която би Украйна с 3:1. Победитеят от Швеция - Полша отива в Група F с Япония, Нидерландия и Тунис.

Чехия губеше 0:2 от Ирландия, но стигна до 2:2 в 86-ата мин, а после спечели с дузпи. Дания развинти Северна Македония с 4:0 и ще играе финалния плейоф в Прага на 31 март. Победителят от Чехия - Дания отива в Група D с Република Корея, Мексико и Южна Африка.

Междувременно в най-интересния приятелски мач Франция би Бразилия с 2:1, а при 2:0 за “петлите” дебют за южноамериканците направи бившият напададел на “Лудогорец” Игор Тиаго, който в момента се вихри в Англия за “Брентфорд”. (24часа)

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова (вдясно) празнува със съотборниците си от Косово след победата с 4:3 в Словакия, която ги прати на финален плейоф.