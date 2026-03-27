Откраднаха луксозни часовници на ганайски национали във Виена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама ганайски национали, пристигнали във Виена за приятелския мач срещу Австрия тази вечер, съобщиха, че са им откраднати луксозни часовници в хотела, в който са настанени, съобщават от полицията.

Говорител на виенската полиция заяви, че часовниците Rolex на стойност „ниска до средна петцифрена сума в евро" и пари в брой са били откраднати от две отделни стаи в хотел в 22-ри район на австрийската столица, който граничи с района, където се провежда двубоят, предава БТА, цитирайки Ройтерс.

Говорителят не идентифицира конкретните играчи или хотела, но заяви, че не е имало насилие. Футболната асоциация на Гана не отговори веднага на искането за коментар.

Подобни инциденти са сравнително редки в австрийската столица. Ниският процент на престъпност във Виена често ѝ помага да оглавява световните класации на градовете с най-високо качество на живот.

Националните отбори Гана и Австрия са сред участниците на тазгодишното Световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, което започва през юни.