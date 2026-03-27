Индонезия стигна да мач с България с двойно по-малка победа

Индонезийският национален отбор победи в турнира FIFA Series 2026 с 4:0 с Сейнт Китс и Невис в Джакарта.

Така, както се очакваше, България ще играе срещу домакините във финала.

Това ще случи на в понеделник от 15,00 часа българско време.

По-рано днес съставът на Александър Димитров постигна гръмовно 10:2 срещу Соломоновите острови с 10:2, съответно с 2 пъти по-голяма победа от индонезийците. Загубилите отбори ще се срещнат по-рано същия ден за 3-ото място.

Този мач отбеляза дебюта на Джон Хердман като нов треньор на индонезийския национален отбор и англичанинът веднага постигна убедителна победа.

Крилото Бекъм Путра, което предизвиква доста полемики с поканата си за националния отбор, отбеляза два гола в 15-ата и 25-ата минута. Оле Ромни , който направи асистенцията за двата гола на Бекъм, също се разписа в 53-ата минута. Четвъртият гол бе отбелязан от Мауро Зей.