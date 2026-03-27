Кими Антонели: Мога да печеля и с контузия

Контузията не ми пречи да побеждавам. Това заяви Кими Антонели на въпрос какъв е точно проблемът с лявата му ръка. Има основание да се вярва на младия италианец, тъй като талантът от “Мерцедес” спечели Гран при на Китай и на 19 години и 202 дни стана вторият най-млад с победа във Формула 1.

“Това е резултат от инцидента в третата тренировка в Мелбърн. Нищо сериозно, мога да управлявам автомобила, което е и най-важното. Направих ядрено-магнитен резонанс, няма нищо счупено, а само разтежение на връзки. Лекарите ми препоръчаха да нося шина с бандаж, за да ми мине по-бързо. Но когато съм зад волана, не нося нищо на ръката. След като победих веднъж, мога да изкарам така цяла година”, сподели Антонели.

В първата свободна тренировка за Гран при на Япония той бе втори след британския си съотборник Джордж Ръсел. Във втората най-бърз бе австралиецът от “Макларън” Оскар Пиастри, а Кими даде второ време.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен отново не бе доволен от своя автомобил “Ред Бул” и се оплака от недозавиване.

Мнението си за скандала на пресконференцията даде репортерът на “Гардиън” Гилс Ричардс. Той трябваше да напусне, защото Верстапен отказваше да говори в негово присъствие.

“Има и по-сериозни проблеми на света от пилот от Формула 1, който е ядосан от това, че си си свършил работата. Нямам намерение да се оплаквам, но бях много разочарован от Верстапен. Оказва се, че той има слонска памет. Това, което той направи, се случва много рядко във Формула 1. За 10 години съм правил няколко интервюта с Верстапен и той винаги се е държал приятелски и е бил откровен. Талантът му е причина да го хваля, а критиките са били редки и оправдани. Понякога се налага да задаваш трудни въпроси, но това е обратната страна на медала”, написа Ричардс.

Сериозно недоволство сред феновете предизвика Луис Хамилтън. Носителят на 7 титли направи тренировка със самурайски меч под ръководството на японския актьор Тецуро Симагути.

“Очевидно Формула 1 се е е превърнала в детска градина”, бе един от коментарите.

