Националките до 18 г. биха 3:0 Швеция за старт на евроквалификацията в София

България започна с победа участието си в квалификациите за eвропейско първенство по волейбол за девойки до 18 години. В зала "Христо Ботев" българките, водени от Атанас Петров, спечелиха лесно с 3:0 (25:17, 25:10, 25:11) състава на Швеция за само 56 минути.

Калина Венева реализира 14 точки, а нейната съотборничка Една Тодорова добави още 13.

Стина Страндал се отличи с 5 пункта от скандинавките.

В другата среща Гърция също се наложи над Румъния в три части.

В събота от 17,30 часа българският отбор, който е воден от треньора Атанас Петров, ще се изправи срещу румънките.

Класира се само първият в крайното класиране.