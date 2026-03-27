Младежите спечелиха гостуването на Гибралтар с 1:0 след гол на "Лъвското сърце" Георги Лазаров

Младежкият национален отбор на България победи Гибралтар с 1:0 като гост в шестия си мач от група В на европейските квалификации. Автор на единственото попадение бе Георги Лазаров от "Черно море" в 26-ата минута. Преди няколко дни играещият със слухов апарат централен нападател спечели наградата „Лъвско сърце" на церемонията по обявяването на Футболист на годината у нас през 2025 г.

След третия си успех тимът на селекционера Тодор Янчев събраха. 10 точки на четвърто място във временното класиране. Гибралтар е последен със загуби и в 7-те мача.

Лидер в подреждането с 16 точки е отборът на Португалия, който по-рано днес се наложи над Азербайджан с 4:0 като гост. В момента се играе още един мач от група В - между Шотландия и Чехия в Дънди, като те са преди нас с по 11 точки. Чехите са втори.

Нашите днес направиха редица пропуски.

В следващия си двубой те приемат Азербайджан на 31 март. Срещата ще се играе на стадион „Христо Ботев" в Пловдив от 19,00 часа.