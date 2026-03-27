Ад очаква Италия в Зеница заради радост при победата с дузпи на Босна в Кардиф

Липса на уважение или арогантност? Те вече се радваха, когато спечелихме дузпите. Това ще е пред очите ни, когато играем в Зеница.

Така в Босна и Херцеговина реагираха на кадри, които показват как италиански национали се радват след края на дузпите в Кардиф в полуфинален бараж за световното. "Адзурите" вече бяха били с 2:0 Северна Ирландия и следяха развоя на другия мач, за да разберат кой ще е противникът им.

Босненците отстраниха уелсците след 1:1 в редовното време и продълженията и изпълнение на дузпи, а явно те се са смятани за по-слаб вариант на Ботуша.

Така със сигурност адска атмосфера ще очаква италианците на стадиона в Зеница, където на 31 март ще се реши кой от двата отбора отива на мондиала в САЩ, Канада и Мексико това лято.