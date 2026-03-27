Грешки оставиха Александра Фейгин 23-а на световното

Александра Фейгин завърши на 23-о място при жените на световното по фигурно пързаляне в Прага.

23-годишната българка, която беше 20-а след кратката програма, допусна грешки във волната и леко отстъпи позиции. Тя бе оценена с 97,31 точки (49,88 за технически елементи, 48,43 за компоненти на програмата, 1,0 наказание) и има сбор от 155,36.

"Днес официално приключих сезона с волната ми програма на световното първенство тук, в Прага. Доволна съм от състезанието, чиста кратка програма, с което си спечелих финала. Преди волната програма се притеснявах, тъй като не исках да допускам грешки, но допуснах една фатална, където паднах и вместо троен ритбергер направих двоен. Но бих казала, че съм доволна, защото очаквах, че по-зле ще я изиграя. Сезонът беше доста тежък за мен, нямах сполучливи изигравания, за съжаление, но това е спортът. Няма как всеки сезон да съм перфектна. Надявам се следващия сезон да покажа по-стабилни програми. Силно се надявам лятото като започна подготовка да разучавам по-сложни комбинации, по-сложни скокове, стига естествено здравето и физическата форма да го позволява", каза българката пред фейсбук страницата на БФ по кънки и благодари на федерацията, на своите треньори и всички, които я подкрепят.

Фейгин завършва с три най-добри лични постижения за сезона. Общият й сбор е 155,36 точки, което е с над 20 точки повече от най-добрия й резултат от есента на 2025-а насам. Оценките й за кратката и за волната програма също са най-високите за този сезон, който се оказа неочаквано сложен за Фейгин. Именно това наложи да се прибегне до смелия, но рискован ход кратката й програма да бъде сменена две седмици преди световното в Прага. Предизвикателството обаче бе успешно преодоляно и тя за първи път през сезона се класира на финал в голямо състезание.

Японката Каори Сакамото спечели четвърта световна титла в последното състезание в кариерата си. Сребърната медалистка от олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец и световна вицешампионка беше перфектна в своята волна програма и записа рекордна оценка от 158,97 точки и сбор от 238,28.