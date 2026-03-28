Яник Синер на победа от престижен дубъл

Яник Синер отново е финалист в Маями.

Вторият в световната ранглиста по тенис се пребори за 6:3, 7:6 (7:4) с Александър Зверев (Гер) и записа 32-ата си поредна победа на турнир от категорията "Мастърс 1000".

Така италианецът е на крачка от "слънчев дубъл" в Индиън Уелс и Маями. Последният, спечелил титлите в Калифорния и Флорида в един сезон, е швейцарската легенда Роджър Федерер през 2017 т.

Съперник на Синер в неделя ще бъде Иржи Лехечка (Чех), който сравнително лесно натупа 6:2, 6:2 Артюр Фис (Фр).