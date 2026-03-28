Андреа Кими Антонели отново по-бърз от Ръсел, тръгва първи в Япония

Андреа Кими Антонели за второ поредно състезание изпревари съотборника си в "Мерцедес" Джордж Ръсел и стартира първи в Гран при на Япония.

След като се провалиха в първите два старта "Макларън" се върнаха в играта, като Оскар Пиастри тръгва трети, а световният шампион Ландо Норис е пети. Между тях се намърда пилотът на "Ферари" Шарл Льоклер, а неговият съотборник Луис Хамилтън е шести.

Голямата изнененада бе отпадането на Макс Верстапен във втория сегмент на квалификацията и той остана 11-и. А съотборникът му в Исак Хаджар в "Ред Бул" бе осми. Пред Верстапен са Пиер Гасли с "Алпин" (7-и), Габриел Бортолето с "Ауди" (9-и) и дори дебютантът в RB Арвид Линдблад (10-и).