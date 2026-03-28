Нов национал: Бием 10:2, а хейтът е по-голям

Дебютантът в националния отбор на България по футбол Тонислав Йорданов, който вкара от дузпа при 10:2 срещу Соломоновите острови в столицата на Джакарта Индонезия, коментира критиките и негативното отношение към националния отбор

"Ако трябва да бъда честен, отборът на Соломоновите острови изобщо не е на нашето ниво, изобщо не трябва да се заблуждаваме от такива мачове. Не сме на някакво кой знае какво ниво, но трябва във всеки мач да се раздаваме и да радваме хората. Защото този хейт, който се изсипва срещу нас, просто не мога да повярвам какви хора има като цяло в общността, да критикуват толкова много играчите, каквото и да направят. Побеждаваме вчера, да, противник, който е много по-слаб от нас, но имам чувството, че хейтът е много по-голям.

Той обаче ни мотивира. 10 вкарани гола помагат за самочувствието, но който е гледал мача, разбира, че ако беше малко по-добро времето и имахме малко повече сили и енергия, защото температурите ни смазват, щяхме да вкараме още голове.

Аз съм разочарован от хората, които критикуват. Има някои, които не са се събличали в час по физическо и коментират кой как е трябвало да отиграе топката. Това за мене е несериозно. Аз не съм видял никаква подкрепа, макар за мене да е първи лагер. Момчетата ги познавам от много време, но не съм ги чул някой да е казал: „Имаше подкрепа за нас, всичко беше добре." Това е само хейт. Надявам се това отношение да се обърне с победи и с по-добри резултати, което си зависи изцяло и единствено от нас. Но дори и когато победиш, пак се изписва голям хейт", сподели нападателят н унгарския "Кишварда".