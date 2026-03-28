Пуснаха Тайгър Уудс от ареста, отново катастрофира пиян

Тайгър Уудс бе освободен от ареста в Джупитър, Флорида, след като за пореден път се оказа там заради шофиране в пияно състояние. Най-добрият голфър в историята пак самокатастрофира, като се обърна на пътя. Полицията установи, че има над 2 промила алкохол.

Положението с Тайгър коментира дори президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Той има проблеми. Трябва да ги реши", заяви Тръмп. В момента Уудс излиза с бившата му снаха.

Уудс готвеше завръщане в голфа, след като преди повече от 2 години отново катастрофира пиян и се потроши.