Почивен ден за националите в Джакарта

Селекционерът на България Александър Димитров даде почивен ден на футболистите си след победата над Соломоновите острови с 10:2 в първия кръг на турнира FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия - Джакарта.

Така следващата тренировка на отбора е утре.

Тя е официална преди финалната среща срещу домакините от Индонезия, която е в понеделник.

Решението на Димитров e продиктувано от трудната аклиматизация на тима към горещото и влажно време и часовата разлика. Отделно от това, прогнозите са, че в следващите три дни температурите в Индонезия ще се покачат още малко.